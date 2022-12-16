В рф упала ракета, которая должна была атаковать Украину: обнародованы фото

Во время сегодняшнего российского массированного ракетного удара по территории Украины, по меньшей мере, одна из крылатых ракет Х-101 упала на территории страны-агрессора.
Крылатая ракета авиационного базирования упала в Волгоградской области.
Об этом сообщают местные СМИ. Остатки ракеты обнаружили очевидцы и сняли на видео и фото.
В социальных сетях Волгограда и области распространяют видеоролики с падением одного или нескольких неизвестных объектов возле Еланского района.
По информации экстренных служб региона, место падения уже оцеплено, туда приехали сотрудники МЧС и других ответственных служб.
Сообщение о падении с неба неизвестного объекта появилось около 11 часов утра по местному времени в соцсетях.
Местные жители сообщили, что один или несколько объектов рухнули на территории Еланского района.
Также в пределах своих населенных пунктов они наблюдали пролет крылатых ракет, по которым российские стратегические бомбардировщики сегодня утром атаковали Украину.
Очевидцы обнаружили среди деревьев и в поле обломки ракеты и остатки ее оборудования: разные платы и детали.
Также в кадр попала неразорвавшаяся боевая часть ракеты. Из характерной формы остатков корпуса можно предположить, что это была крылатая ракета Х-101, которую россияне часто применяют во время массовых террористических обстрелов украинской критической инфраструктуры и объектов энергообеспечения.
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