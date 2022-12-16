В рф упала ракета, которая должна была атаковать Украину: обнародованы фото

Одна из ракет упала в волгоградской области.

Во время сегодняшнего российского массированного ракетного удара по территории Украины, по меньшей мере, одна из крылатых ракет Х-101 упала на территории страны-агрессора.

Крылатая ракета авиационного базирования упала в Волгоградской области.

Об этом сообщают местные СМИ. Остатки ракеты обнаружили очевидцы и сняли на видео и фото.