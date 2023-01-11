В рф заявили, что нашли еще одно доказательство участия США в войне в Украине

В рф заявили, что США хотят нанести как можно больший ущерб россии на поле боя руками украинцев.

Планы США по обучению украинских военнослужащих обращению с ракетами Patriot являются еще одним доказательством участия Вашингтона в конфликте в Украине, заявил во вторник посол россии* в США.

«Решение Минобороны США организовать учебный курс в Форт-Силл в Оклахоме является еще одним подтверждением фактического участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне киевских нацистских преступников», — говорится в заявлении анатолия антонова, опубликованном его посольством.

По словам антонова, настоящей целью администрации США является «нанести как можно больший ущерб россии на поле боя руками украинцев».

Официальный представитель США, говоривший ранее на условиях анонимности, сказал, что учения пройдут в Форт-Силле в ближайшие недели.

Напомним, что глава российской группы наемников «Вагнер» заявил, что его войска завершили захват украинского города Соледар, что в случае подтверждения станет первым крупным боевым успехом москвы с лета прошлого года. «Подразделения Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара», — заявил Евгений Пригожин в аудиообращении, опубликованном в его Telegram-канале поздно вечером во вторник. Соледар, где находятся огромные соляные шахты, имеет символическое, военное и коммерческое значение для россии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил «героических» защитников Соледара, но в своем ночном обращении во вторник не сообщил новой информации о военной ситуации.

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Кроме того, войска рф вечером обстреляли Харьков и уничтожили склад пиротехники: видео попало в сеть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.