В рф заявляют, что отказа Украины от членства в НАТО «уже недостаточно»

Российской федерации уже недостаточно отказа Украины от членства в НАТО для окончания «военной спецоперации» в Украине.

Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил заместитель главы совета безопасности россии Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина .

«Отказ от участия в Североатлантическом альянсе — это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира», — сказал Медведев.

По его словам, теперь россия требует выработать для нее гарантии безопасности.

«Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить «операцию», конечно, при достижении ее целей», — уточнил Медведев.

Как сообщал Курсор, в марте официальный представитель мид россии Мария Захарова заявила, что «спецоперация» в Украине идет по плану.

При этом, по ее словам, целью плана рф не была оккупация Украины, ее уничтожение или свержение ее правительства.

До этого мид россии заявлял, что целью было вернуть Украину в состояние нейтралитета и сотрудничества с рф, и для достижения этого результата предпочтение было отдано дипломатии.

Также Курсор информировал о том, что накануне президент рф владимир путин подписал указ, предусматривающий увеличение вооруженных сил рф до 2,04 миллиона человек.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», – сказано в указе, который вступит в силу уже в 1 января следующего года. Кроме того, правительство рф должно предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, которые нужны для реализации увеличения армии. Раньше военно-политический эксперт Александр Коваленко рассказал, почему в россии опасаются объявлять всеобщую мобилизацию. По его мнению, это решение может поставить под удар политический режим путина. Президент страны-агрессора может объявить ее в том случае, если рф будет находиться в состоянии войны. Но при этом, как утверждает эксперт, население россии может не поддержать эту идею, ведь среди россиян падает поддержка действий кремля в Украине. Недавно в украинской разведке сделали заявление касаемо начала переломного момента в войне. Утверждается, что оккупанты начали осознавать настоящую «силу» собственной армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!