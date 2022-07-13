В россии рассказали, ударов по каким объектам с РСЗО HIMARS они боятся больше всего

Десятки ударов HIMARS по позициям российских оккупантов заставляют задуматься, что же будет, когда этих РСЗО в Украине станет больше.

Уже которая ночь подряд начинается с того, что американские РСЗО HIMARS в руках военных ВСУ выезжают на «охоту» по вражеским складам боеприпасов, базам, штабам, пунктам управления и тому подобное.

Об этом пишет Defense Express.

В ночь с 12 на 13 июля очередной жертвой этих высокоточных РСЗО, как сообщают в российских медиа (которые обычно предпочитают фейки об уничтоженных «складах с селитрой») со ссылкой на так называемую «народную милицию «ЛНР», стала военная часть ПВО, которая «обеспечивает безопасность города Луганска».

Факт удара по воинским частям ПВО не на шутку напугал россиян, которые начали паниковать из-за того, что после складов с боеприпасами целями для РСЗО HIMARS могут стать российские средства противовоздушной обороны.

Кроме того, когда HIMARS «пройдутся» по российским ПВО, это откроет путь украинской авиации, которая сможет «смело» атаковать оккупантов в небе.

Вместе с тем одним из самых мощных среди последних нескольких десятков ударов стал высокоточный удар с РСЗО HIMARS по складу боеприпасов армии рф* в Новой Каховке.

Нова Каховка. Мінус БК. Лапті знов покурили і сталась бавовна.

Потужно. Красиво. Милує і око, і вухо)))

Дякуємо ЗСУ! Віримо у Перемогу! pic.twitter.com/j4AF9OkgSg — Таня Бойко (@Ukraine_2021) July 11, 2022

По имеющейся информации, на уничтоженном объекте находился не только склад боеприпасов, но и базировалось несколько десятков топливозаправщиков и была развернута передовая ремонтная база армии рф.

Напомним, что в Госдепе США рассказали об одной особенности путина.