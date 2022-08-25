В россии жалуются, что ВСУ уничтожили важную цель армии рф

Кроме потерь, один из оккупантов также жалуется на отсутствие финансового вознаграждения, которое им обещали.

Вооруженные Силы Украины уничтожили еще одну важную цель россиян – под точный огонь украинских военных попал командный пункт одной из бригад оккупантов. Такой вывод можно сделать из перехваченных ГУР МОУ разговора двух оккупантов.

Уничтоженная цель – командный пункт российской 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (пункт постоянной дислокации с 1 декабря 2021 года – Феодосия во временно оккупированном Крыму).

«Их управление 56 бригады, там всему п*зд*ц. Там ракета прилетела, всех замполитов, зам по тылу, всех, кто сидел в управлении, командный пункт был, их полностью всех разъ*бали», – рассказывает один из россиян.

Кроме потерь, один из оккупантов также жалуется на отсутствие финансового вознаграждения, которое им обещали. «Я же пошел только из-за денег, бл*! А их них*я не дали! Только, бл*, натерпелся и без толку, понимаешь», — сказал он.

«Курсор» писал ранее, что в украинской разведке рассказали, что российская федерация испытывает трудности с количеством личного состава, поскольку все больше солдат отказываются идти на фронт. И чтобы доукомплектовать подразделения, рф переводит в пехоту моряков и ракетчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!