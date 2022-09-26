В российском ижевске мужчина в майке со свастикой устроил стрельбу в школе: 13 погибших

Учитывая, как рьяно следственные органы ищут у российских неонацистов связи с Украиной, можно ожидать, что могут найти и в этот раз.

В российском городе ижевск* мужчина вошел в местную школу № 88 и расстрелял учителей и детей. Погибли 13 человек, среди них 9 детей.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что позже преступник покончил с собой. Личность стрелка уже установлена. Им оказался 34-летний бывший ученик этой школы Артем Казанцев. Он был одет в балаклаву и черную майку со свастикой, поэтому официальные российские СМИ сразу написали, что он принадлежал к неонацистской группировке.

«Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Учитывая, как рьяно следственные органы ищут у российских неонацистов связи с Украиной, можно ожидать, что могут найти и в этот раз», — пишет издание.

Также сообщается, что в доме Казанцева проводят обыск и выясняют его социальные связи. Ранее он не был известен полиции. Имеется частичный список раненых детей — им от 7 до 9 лет, у всех тяжелые ранения головы, живота, груди, одна девочка скончалась уже в больнице.

Как сообщал Курсор, в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Российские командиры отправляют новоприбывших сразу на линию соприкосновения, без любой подготовки, и это значительно снижает их морально-психологическое состояние и качество выполнения им обязанностей.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!