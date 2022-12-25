В российском курске прогремели взрывы: момент попал на видео

В городе курск в россии* сообщили о взрывах сегодня утром.
Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах.
Местные жители сообщили о звуках взрывов в районе аэродрома и ж/д вокзала.
Россияне также опубликовали видео с камер видеонаблюдения, где отчетливо слышны звуки взрывов. На записи указано время 03:59 ночи.
Информации от местных властей относительно повреждений в курске пока нет.
Недавно в российском курске уже раздавались взрывы. Так, 14 декабря местные жители сообщали о взрывах со стороны аэродрома, а 6 декабря на местном военном аэродроме вспыхнул масштабный пожар.
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Кроме того, путин заявил, что не считает опасной «черту, к которой подошла россия».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.