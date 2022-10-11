В семье звезды Голливуда случилось горе

Брат известного американского актера Шона Пенна рассказал, что 9 октября, в воскресенье, из жизни ушла их мама, американская актриса Эйлин Райан.

«Мы потеряли маму», – написал в Twitter Майкл Пенн, являющийся музыкантом.

Отметим, что Айлин Райан родилась 16 октября 1927 года в Нью-Йорке, в семье медсестры Розы Изабель (урожденной Райан) и стоматолога Америго Джузеппе Аннуччи. Мама Райан – американка ирландского происхождения, уроженка Платтсбурга (штат Нью-Йорк), а отец – американец итальянского происхождения.

В 1957 году она женилась на Лео Пенне, актере и активном члене профсоюза, находящемся в черном списке с конца 1940-х до конца 1950-х годов. Они прожили вместе более 40 лет, вплоть до смерти мужчины, который покинул этот мир в 1998 году.

От брака у Эйлин остались трое сыновей – Шон (актер), Крис (актер) и Майкл (музыкант). С первыми двумя Айлин снималась в фильме 1986 года «В упор», а также она участвовала в съемках фильма «Постовой на перекрёстке», режиссёром которого был её сын Шон. На Бродвее Райан сыграла роль Эви в постановке «Sing Till Tomorrow» (1953) и Лоррейн в постановке «Comes a Day» (1958).

Помимо этого, она является свекровью певицы Мадонны с 1985 по 1989 год. Райан умерла за неделю до своего 95-летия. Последним фильмом с ее участием стала картина по названию «Вне правил».

Сам Шон Пенн пока что не прокомментировал смерть матери. Известно, что сам голливудский актёр в последнее время активно создает в кино и поддерживает Украину, противостоящую российским оккупантам. В частности, мы рассказывали, что он призывал миллиардеров купить истребители для ВСУ и снимает документальный фильм о российском вторжении.

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