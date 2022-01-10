В сети опубликовали видео шокирующего падения скалы на туристов в Бразилии

На камеру удалось запечатлеть жуткие кадры падения скалы на туристов.

В Бразилии произошел страшный обвал скалы прямо над местом, где туристы прогуливались на катерах. Есть информация о семи погибших, 32 раненых, а трое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Телеграм-канал Nexta.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что из-за сильнейших снегопадов курортном городе в Пакистане погибли 22 туриста.

Также читайте о том, что в результате ДТП с туристическим автобусом в Мексике погиб 21 человек, а 32 получили ранения разной тяжести.

Еще Кипр заявил, что ожидает полного восстановления туристического сектора к 2024 году.

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