В сети показали видео гибели спутников Starlink

Еще 3 февраля компания Илона Маска SpaceX отправила в космос 49 спутников Starlink, однако большинство из них были разрушены из-за геомагнитной бури.
И вот в гибель аппаратов удалось зафиксировать на камеру организации Sociedad de Astronomia del Caribe.
Предполагается, что примерно 40 спутников начали погибать в атмосфере нашей планеты. Снятые на камеру объекты начали падать на Пуэрто-Рико.
Как рассказал астроном Марко Лангбрек, скоро люди смогут заметить еще больше подобных «вспышек», так как гибель 40 спутников – это практически уникальное явление. В особенности вспышки будут заметны тем, кто наблюдает за ночным небом между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной.
Ранее Курсор сообщал, что ученые определили размер самой большой кометы в истории наблюдений.
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