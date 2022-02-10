В сети показали видео гибели спутников Starlink

Распад спутников был зарегистрирован камерой общества Sociedad de Astronomia del Caribe над Пуэрто-Рико 7 февраля. На недолгом видео отчетливо различимы объекты, сгорающие с разницей в минуту.

Еще 3 февраля компания Илона Маска SpaceX отправила в космос 49 спутников Starlink, однако большинство из них были разрушены из-за геомагнитной бури.

И вот в гибель аппаратов удалось зафиксировать на камеру организации Sociedad de Astronomia del Caribe.

Предполагается, что примерно 40 спутников начали погибать в атмосфере нашей планеты. Снятые на камеру объекты начали падать на Пуэрто-Рико.

Как рассказал астроном Марко Лангбрек, скоро люди смогут заметить еще больше подобных «вспышек», так как гибель 40 спутников – это практически уникальное явление. В особенности вспышки будут заметны тем, кто наблюдает за ночным небом между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной.

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