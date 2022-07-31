В сети появилось видео падения силосов Бейрутского порта, поврежденных взрывом в 2020 году

Разрушились 50-летние гигантские силосные башни высотой 48 метров, которые ранее выдержали силу взрыва, эффективно защитив западную часть Бейрута в 2020 году.

Часть массивных портовых зерновых силосов Бейрута, разрушенных взрывом в 2020 году, рушится после пожара, продолжавшегося несколько недель.

Северный блок силосов рушится в огромном облаке пыли после того, что прозвучал «взрыв». Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь.

50-летние гигантские силосные башни высотой 48 метров выдержали силу взрыва, эффективно защитив западную часть Бейрута от взрыва, в результате которого погибло более 200 человек, более 6000 получили ранения и были серьезно повреждены целые кварталы.

В июле в северном блоке силосов вспыхнул пожар из-за забродивших зерен. Пожарные и солдаты ливанской армии не смогли потушить огонь, который продолжал тлеть в течение нескольких недель, распространяя запахи в близлежащие города. На прошлой неделе министерства окружающей среды и здравоохранения выпустили инструкции для жителей, проживающих вблизи порта, оставаться в хорошо проветриваемых помещениях.

سقوط جزء من الاهراءات في مرفأ بيروت pic.twitter.com/rWtiLfgTGF — MDM News (@MDMNews4) July 31, 2022

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.