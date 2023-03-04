В сети продают подбитый российский танк: почти без пробега

Российские оккупационные власти потеряли огромное количество военной техники в ходе боевых действий в Украине. И часть из них умельцы в шутку «продают».

Продажа танка T-72B может показаться немного необычной, но это не мешает автору объявления на онлайн-площадке Autoplius.lt приукрасить описание транспортного средства.

Подробнее об этом информирует newsyou.info.

Продавец уверяет, что танк находится в практически отличном состоянии, несмотря на битое кузовное покрытие. Судя по словам продавца, танк эксплуатировался недолго и только одним хозяином, который очень заботился о своем автомобиле.

В описании также указывается, что танк был участником ДТП с Javelin, однако, в отличие от ракеты, танк выстоял и не подлежит ремонту. Кроме того, продавец обещает помочь с оборудованием танка газовой установкой для уменьшения расхода топлива.

Но что самое забавное — в комплектацию танка входит стиральная машина и переносной туалет. Внутри танка находится комфортабельный салон из черной кожи на три места, где можно отдохнуть и переждать длительную поездку. Вещи можно перевозить, привязав их сверху, если на танке нет багажника.

В общем, танк T-72B может стать необычным приобретением для коллекционеров военной техники, или же для тех, кто просто хочет попробовать что-то новое и необычное в мире автомобилей.

Ранее «Курсор» информирует, что аналитики ISW считают, что путин не готов к затяжной войне в Украине. Президент российской федерации владимир путин уверяет, что «все идет по плану» и не намерен завершать войну на территории Украины. Но при этом, он не готов рисковать своим статутом, поэтому аналитики считают, что он не решится нанести ядерный удар и в целом не готов к затяжному военному конфликту.

Напоминаем, что в украинской разведке рассказали о скором окончании войны. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, россия уже израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов, что ставит ее экономику и производство под серьезный риск.