В Северной Корее объявили «войну» частным парикмахерским: чем это обусловлено

Правительство КНДР начало бороться с частными салонами красоты и парикмахерскими, потому что те якобы пропагандируют индивидуализм и антисоциалистическое поведение, а также обвиняются в других «нарушениях».

Репрессировать местный бизнес в Северной Корее начали еще в августе. По словам журналистов из Северный Хамген, в последний месяц лета полиция массово закрыла частные парикмахерские и салоны красоты, вынудив людей обращаться к услугам государственных заведений.

Об этом сообщает Daily NK.

Авторитарное правительство обеспокоено тем, что молодое поколение часто пользуется услугами именно частных салонов, позволяющих выбирать ту прическу, которую хочет клиент, а не требует власть. Утверждается, что из-за такой «широкой» свободы население КНДР поддается пропаганде индивидуализма и начинает себя вести антисоциалистически.

«Наряду с репрессиями власти заставляют частных парикмахеров и парикмахеров работать на поставщиков услуг, находящихся в ведении государства», – утверждают местные жители.

Помимо этого, парикмахерские обвиняют в уклонении от налогов. Дело в том, что в Северной Корее частные салоны не платят какие-либо налоги и могут оставлять все заработанные средства себе. Учитывая это разрешение – исключительное для КНДР – многие люди на фоне тяжелого экономического кризиса, известного как «Трудный поход», начали самостоятельно заниматься бизнесом.

Однако, этот расклад событий не устроил правительство страны. Теперь если граждане продолжат свою «экстремистскую» деятельность, то им грозят штрафы в размере 100 000 северокорейских вон и даже уголовное преследование.

Ранее мы рассказывали о том, как в Северной Корее военные медики рыдали от гордости, потому что Ким Чен Ын выздоровел.

Также «Курсор» сообщал, что КНДР приняла закон о нанесении ядерного удара «в случае угроз».

Помимо этого, в прошлом месяце сестра Ким Чен Ына дерзко ответила президенту Южной Кореи и посоветовала ему «закрыть рот».