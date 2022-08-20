Ким Чен Ын выздоровел: военные медики рыдали от гордости

Победу своего лидера над болезнью военные медики встретили не просто радостью, а со слезами и рыданиями. На видео показали, как весь зал плачет навзрыд.

Лидер Северной Кореи появился перед своими гражданами после выздоровления. Коронавирус не смог победить вождя, и народ празднует победу над болезнью.

Ким Чен Ын поблагодарил военных медиков, а те отреагировали на похвалу очень эмоционально — военные медики разрыдались от похвалы своего предводителя. Так выглядит диктатура в самых диких ее проявлениях.

Когда Ким Чен Ын заболел, весь зал, услышавший эту новость, также рыдал.

Ранее «Курсор» писал, как сестра Ким Чен Ына рассказала о болезни брата. Ким Е Чжон, сестра лидера страны, обвиняет Южную Корею в распространении вируса и угрожает возмездием.

Также наш сайт сообщал, что сестра Ким Чен Ына дерзко ответила президенту Южной Кореи: «Заткнитесь». Южная Корея предложила Северной помощи в обмен на денуклеаризацию. Там заявили, что «не променяют судьбу страны на пирог».

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова мобилизовать свои ядерные средства сдерживания войны и к любому военному столкновению с Соединенными Штатами. С января Северная Корея провела более десятка испытаний оружия, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты на полную дальность впервые с 2017 года.

Напомним, полиция Германии сообщила, что ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом.