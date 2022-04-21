В Школе права Нью-Йоркского университета разгорелся антисемитский скандал

Еврейские студенты престижной юридической школы призывают к расследованию заявлений организации «Студенты за справедливость в Палестине», которые, по их словам, перекликаются с антисемитизмом.

Студенты-евреи юридического факультета Нью-Йоркского университета призвали университет провести расследование в отношении пропалестинской группы на предмет электронных писем, которые, по их словам, пересекали грань между критикой Израиля и антисемитизмом.

Электронные письма, разосланные студентами юридического факультета Нью-Йоркского, а именно организацией «Студенты за справедливость в Палестине», после теракта в Тель-Авиве 7 апреля, в результате которого погибли два человека, обвиняли Израиль в том, что он является «режимом апартеида», и содержали заявления о том, что насилие со стороны палестинского боевика было «прямым результатом израильской оккупации».

Произраильские критики заявили, что в одном из данных электронных писем оправдывалось преследование еврейских мирных жителей во имя палестинского сопротивления.

В том же электронном письме, полученном Washington Free Beacon, группа «Студенты за справедливость в Палестине» заявила, что «сионизм на самом деле намеренно и стратегически используют американские и западные СМИ в качестве пропаганды».

Группа из 100 студентов выразила обеспокоенность по поводу языка, используемого пропалестинской организацией, в открытом письме, которое было отправлено декану юридического факультета Тревору Моррисону.

Билл Бейкер, президент Еврейской ассоциации студентов-юристов (JLSA), которая выступает за студентов-евреев на юридическом факультете, выразил обеспокоенность по поводу языка, используемого организацией «Студенты за справедливость в Палестине».

«Совет JLSA обнаружил, что что-то перешло черту, ​​— сказал Бейкер. — Многих студентов-евреев оскорбила пара фраз, использованных в электронном письме».

Бейкер сказал, что отдельные студенты начали процедуру рассмотрения жалоб и что его организация провела «открытую встречу» с деканами для обсуждения электронных писем.

В заявлении Нью-Йоркского университета, ставшем реакцией на инцидент, говорится, что они «решительно отвергают и осуждают антисемитизм».

Ранее Курсор писал, что в Великобритании пропалестинские активисты устроили «коридор позора» еврейским студентам.