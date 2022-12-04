В Шотландии найден один из самых больших кладов средневековых монет

Это самая масштабная находка для страны еще с ХІХ века.

Группа археологов обнаружила в Шотландии уникальную находку — клад со средневековыми монетами. Их относят к ХIII-ХIV векам.

Об этом пишет Daily Express.

Обнаруженный клад является одним из самых больших для страны. Исследователи нашли 800 монет, которые происходили из разных стран: от Англии и Ирландии до государств континентальной Европы. Такая находка на рынке древностей может обойтись в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Большинство монет — пенни времен Эдуарда I и II. Археологи каждую монету детально осматривают, взвешивают, измеряют и фотографируют. Нашли клад с помощью металлодетектора недалеко от Галловея, где ранее ученым удалось отыскать коллекцию эпохи викингов.

«Курсор» писал ранее, что недавно под досками одного из домов в Шотландии была обнаружена бутылка, в которой было послание, оставленное, вероятно, около 135 лет назад.

Еще мы писали, что английская семья нашла у себя под кухонным полом горшок, в котором хранились 264 золотые монеты. Их возраст составляет около 400 лет.

Напомним, что в Израиле в древнем городе Панеада исследователи обнаружили 44 золотые монеты. Эксперты говорят, что некоторые монеты датируются временами византийского императора Фоки (602–610 гг. н. э.) и императора Ираклия (610–641 гг. н.э.).