Байден после скандала с Уэстом: Холокост был, Гитлер был демонической фигурой

Президент США Джо Байден решил резко осудить антисемитизм после последних скандальных высказываний рэпера Канье Уэста.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я просто хочу прояснить несколько вещей: Холокост был, Гитлер был демонической фигурой. И вместо того, чтобы предоставить ему платформу, наши политические лидеры должны призывать к антисемитизму и отвергать его, где бы он ни скрывался. Молчание — это соучастие», — написал Байден.

Американский лидер не назвал Уэста по имени, но эта публикация последовала за интервью рэпера с Алексом Джонсом из Infowars, в котором он сказал, что «любит всех», включая евреев и нацистов, благосклонно отзывался о Гитлере и отрицал Холокост. Также он признался, что в войне в Украине поддерживает *владимира путина и россию, и дополнительно высмеял Нетаниягу.

Спустя несколько часов рэпер опубликовал изображение, на котором свастика сочетается со звездой Давида. В ответ владелец Twitter Илон Маск объявил, что учетную запись Уэста заблокировали за нарушение правил Twitter, запрещающих призывы к насилию в отношении других лиц или групп.

Помимо этого часть публикации Байдена, критикующего политических лидеров за то, что они предоставили антисемитизму платформу, по всей видимости, также адресована бывшему президенту Дональду Трампу, который недавно вызвал бурю критики из-за того, что встретился с Уэстом и сторонником теории превосходства белой расы Ника Фуэнтеса в своем поместье Мар-а-Лаго (Флорида США).

Из-за этого Трампа раскритиковали многие республиканцы. Например, его бывший вице-президент Майк Пенс сказал, что Трампу следует извиниться и осудить людей, распространяющих «ненавистную риторику».

На фоне этого также высказался лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти, заявивший, что не приемлет антисемитизм. Также Трампа раскритиковал Биньямин Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что лоббисты Израиля в США бьют тревогу по поводу будущей коалиции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!