Nike официально разрывает отношения с известным баскетболистом из-за его антисемитских заявлений

Спортсмен сначала игнорировал упреки в оскорбительном характере своих действий, хотя позже извинился.

Компания Nike официально прекратила свое сотрудничество со звездой баскетбольного клуба «Brooklyn Nets» Кайри Ирвингом.

По словам представителя компании, это произошло через несколько недель после того, как разыгрывающий НБА вызвал конфликт из-за своих антисемитских постов в социальных сетях.

«В Nike мы считаем, что нет места разжиганию ненависти, и мы осуждаем любые формы антисемитизма», — говорится в заявлении компании.

Nike также отменил выпуск новых кроссовок, носящих имя Ирвинга.

Как сообщал Курсор, в начале ноября Nike отказалась от выпуска кроссовок Kyrie 8 после того, как Кайри Ирвинг поделился в Twitter ссылкой на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» на Amazon, где есть антисемитские стереотипы. Контракт Ирвинг истекал лишь 1 октября следующего года и благодаря ему он получал примерно 11 млн долларов в год.

«Мы приняли решение немедленно приостановить наши отношения с Кайри Ирвингом и больше не будем выпускать Kyrie 8. Мы глубоко опечалены и разочарованы ситуацией и ее влиянием на всех», – рассказали в компании.

Помимо этого, команда «Brooklyn Nets», за которую выступает баскетболист, дисквалифицировала его минимум на 5 игр без оплаты. Представители клуба утверждали, что он должен выполнить «объективные меры по исправлению положения, направленные на устранение пагубных последствий его поведения».

30-летний спортсмен несколько дней не признавал факт антисемитизма, но позже сделал публикацию, где извинился перед еврейскими семьями и общинами, которые пострадали от его поста.

Также Курсор сообщал, что стало известно о наказании для британского болельщика, сделавшего нацистское приветствие во время матча.