В США оригинальным способом передвинули остров, что попало на видео

По словам одного из местных жителей, для этого нужно "поймать попутный ветер".

На территории штата Висконсин (США) находится озеро, где люди ежегодно перемещают маленький остров. На сей раз к этому привлекли 25 лодок.

Об этом сообщает Northern News Now.

Водоем появился в 1923 году после того, как было затоплено крупное болото. Вскоре на поверхности воды начали появляться торфяники.

На этих участках начали расти деревья и растения, а острова по площади увеличивались. Некоторым среди них удалось достичь размера 16 гектаров.

"Плодородная почва стала идеальной средой обитания для растений и животных, вскоре на островах начала процветать целая экосистема", – рассказал владелец ресторана и курорта The Landing Денни Рейес.

Из-за ветров острова часто начинают приближаться к мосту, который является единственным проездом между восточной и западной сторонами озера. В силу этого их нужно перемещать с помощью лодок. Острова нельзя разделить на части, потому что на них живет большое количество охраняемых законов видов животных.

"Это происходит почти каждый год и требует коллективных усилий. Важно поймать попутный ветер, чтобы подтолкнуть острова", – добавил Рейес.

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