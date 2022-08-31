Эрдан: Сделка с Ираном не помешает ему стать ядерным государством

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан предупредил, что ядерная сделка с Ираном может нанести вред не только Израилю, но и всему миру.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан дал интервью CNN и подчеркнул, что Израиль не будет связан никаким международным соглашением, которое ставит под угрозу его безопасность.

«Я думаю, совершенно очевидно, что Израиль считает, что эта сделка нанесет серьезный ущерб не только региональной безопасности, но и глобальной безопасности», — сказал дипломат.

Today, I was interviewed about the Iran nuclear deal on @CNNConnect. I made it clear that a nuclear Iran threatens the region & the world and will not be bound by any agreement that harms our security. We must stop radical Iran from becoming a nuclear threshold state. Watch: pic.twitter.com/iakY7hqXM7 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) August 30, 2022

«Для Израиля Иран представляет собой экзистенциальную угрозу. Мы единственная страна, которой режим аятоллы открыто и публично угрожает уничтожением, и эта сделка не решит даже единственную проблему, которую она должна была решить, то есть помешать Ирану стать ядерной державой», — отметил Эрдан.

«Мы надеемся, что международное сообщество проснется и поймет, что гонку Ирана по производству бомбы можно остановить только с помощью сочетания дипломатической изоляции, разрушительных экономических санкций, а также реальной военной угрозы, которая заставит их выбирать между собственным выживанием и их опасные, безумные ядерные амбиции», — сказал дипломат.

По словам Эрдана, если вышеперечисленное не произойдет, то «мы не связаны никаким международным соглашением, которое ставит под угрозу нашу безопасность».

Ранее Курсор писал, что Лапид и Нетаниягу поссорились после брифинга, посвященного ядерному соглашению с Ираном. Между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу возникла ссора после того, как первый представил своему предшественнику брифинг по вопросам безопасности, который посвящен ядерному соглашению с Ираном.

Наша редакция сообщала, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.

Кроме этого, «Курсор»Наша редакция писала, что бывший глава Моссада Йоси Коэн сказал, что «мы действовали против ядерной программы в «самом сердце Ирана».