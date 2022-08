Эрдан: Сделка с Ираном не помешает ему стать ядерным государством

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан дал интервью CNN и подчеркнул, что Израиль не будет связан никаким международным соглашением, которое ставит под угрозу его безопасность.

«Я думаю, совершенно очевидно, что Израиль считает, что эта сделка нанесет серьезный ущерб не только региональной безопасности, но и глобальной безопасности», — сказал дипломат.

Today, I was interviewed about the Iran nuclear deal on @CNNConnect. I made it clear that a nuclear Iran threatens the region & the world and will not be bound by any agreement that harms our security. We must stop radical Iran from becoming a nuclear threshold state. Watch: pic.twitter.com/iakY7hqXM7

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) August 30, 2022