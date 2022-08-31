Глава внешнеполитического ведомства ЕС надеется на скорейшее заключение ядерной сделки с Ираном

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель позитивно прокомментировал возможность в скором времени подписать ядерное соглашение с Ираном.

Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге сказал, что в скором времени можно будет возобновить ядерную сделку после получения «разумных» ответов от иранской и американской сторон на предложенный им текст.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни мы не потеряем эту динамику и сможем закрыть сделку. Понятно, что есть точки соприкосновения, что у нас есть соглашение, которое учитывает, я думаю, интересы каждого», – заявил он.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС, что текст ядерного соглашения, который обсуждался 15 месяцев, больше не намерены менять. Теперь там ждут окончательно решения от сторон в течение «нескольких недель».

Также посол Израиля в ООН Гилад Эрдан предупредил, что сделка с Ираном не помешает ему стать ядерным государством. Он считает, что соглашение может навредить не только региональной, но и глобальной безопасности.

Кроме этого, «Курсор» сообщал, что премьер-министр Лапид и лидер оппозиции Нетаниягу поссорились после брифинга, посвященного ядерному соглашению с Ираном.

Дополним это призывом президента Ихцака Герцога к ООН касаемо продолжения расследования в отношении действий Ирана.