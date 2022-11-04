В США отреагировали на ограничение цен на российскую нефть

Договоренность крупнейших экономик мира ограничить цены на российскую нефть должна достичь двух поставленных целей – продолжить наполнение мировых рынков энергоносителями, а также не дать президенту российской федерации владимиру путину* подпитывать войну против Украины.

Об этом заявил в пятницу по итогам форума G7 в Мюнстере, Германия, госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Укринформ.

«Мы увидим, как это сработает, но то, что я слышу от стран во всем мире – в том числе за пределами Европы, – это ожидание, что такой механизм поможет гарантировать дальнейшее поступление энергоносителей на рынок и одновременно ограничивать доходы, которые россия получает от этого», — отметил глава Госдепартамента США.

Он выразил уверенность, что россия заинтересована в продажах своих энергоносителей. В то же время введение таких ограничений лишит путина возможностей подпитывать войну против Украины за счет продажи энергоресурсов.

Как сообщал Курсор, США и их союзники достигли соглашения о том, какие продажи российской нефти будут ограничены ценовым пределом, стремясь конкретизировать детали новой крупной программы санкций до того, как она начнется 5 декабря.

В частности, согласно договоренности, на каждую партию российской нефти, перевозимой морем, будет распространяться ценовой потолок только при первой продаже покупателю на суше.

Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!