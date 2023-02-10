В США отреагировали на сокращение добычи нефти в россии

Кирби сказал, что сокращение добычи нефти в россии не является большим сюрпризом.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в пятницу заявил, что план москвы* по сокращению добычи нефти «не является большим сюрпризом», подчеркнув, что такой шаг демонстрирует готовность президента россии владимира путина «вооружить энергию».

Выступая на брифинге для прессы в Белом доме, Кирби заявил, что решение россии, вероятно, является реакцией на введенный потолок цен на их нефтепродукты. «Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками, чтобы убедиться, как лучше сбалансировать спрос и предложение», — сказал Кирби.

Кирби подчеркнул важность предотвращения получения путиным прибыли от нефти, продаваемой на рынке, для поддержки военных действий россии.

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