В США ответили, удалось ли армии рф уничтожить РСЗО HIMARS

В США предоставили убедительный ответ по поводу «уничтоженных HIMARS». Также стало известно о главной проблеме, связанной с этой системой.

Российским оккупационным войскам не удалось уничтожить ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS, находящейся на вооружении ВСУ. Такую информацию озвучил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.

«На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то вроде этого. И они [Вооруженные Силы Украины] очень эффективно их используют, применяя высокоточное оружие против целей», – отметил Милли.

Вместе с тем, он также отметил, что в настоящее время основная проблема этих РСЗО заключается не столько в количестве пусковых установок, сколько в количестве и расходе боеприпасов, выпущенных из HIMARS.

В то же время он отметил, что «все в порядке» и «когда мы составляем планы на следующий месяц, два или три, то думаем, что все будет в порядке».

Наша редакция ранее писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!