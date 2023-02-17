В США озвучили позицию касательно ударов Украины по военным базам рф в Крыму

россия* оккупировала полуостров Крым и развернула там свои военные базы.

По словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, российские военные базы России в оккупированном Крыму — это легитимными цели для Украины. Также в США не возражают против ударов Украины по этим целям.

Об этом она заявила во время выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

По словам Нуланд, Соединенные Штаты и большинство стран мира не признают аннексию Крыма, так как считают полуостров территорией Украины.

«российские военные базы в Крыму — это легитимные цели для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем», — сказала она.

Нуланд отметила, что Украина не будет в безопасности до тех пора, пока Крым, «не будет демилитаризирован».

Ранее Курсор писал, что крымские партизаны ликвидировали офицеров росгвардии: кадры попали в сеть. В движение «Атеш», которое уничтожило российских офицеров, входят украинские и татарские партизаны.

Как сообщал «Курсор», в ночь с 4 на 5 января в Крыму прогремели несколько взрывов. Оккупанты пояснили это работой ПВО, которая якобы пыталась сбить дроны.

Также «Курсор» писал, что ранее в Крыму горели казармы, где размещали мобилизированных россиян. Пожар вспыхнул в пгт Советское.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!