Эксперты озвучили вероятную причину, по которой путин ввел военное положение в Украине

«Похоже, кремль видит серьезные источники беспокойства, — сказал эксперт. — Здесь правительство действительно хочет быть готовым».

Объявление путиным* военного положения в среду официально ввело его только в четырех оккупированных областях Украины. Но многие эксперты говорят, что на самом деле путин, похоже, заложил основу для введения военного положения по всей россии, просто под другим названием.

В своем публичном обращении путин назвал объявление военного положения формальностью, ограниченной украинскими областями, которые он незаконно аннексировал в прошлом месяце. Но второй декрет, изданный в то же время, также переводил все остальные регионы россии в различные степени повышенной «готовности».

В соответствии с этими уровнями готовности местным органам власти были предоставлены полномочия, очень похожие на некоторые из тех, которые имеют место в условиях военного положения. Пока неясно, как будут применяться полномочия на практике, но некоторые эксперты заявили, что это означает, что путин ввел военное положение по всей рф.

«Это создает правовую основу для введения военного положения по всей стране или ее частям без фактического объявления его», — сказал ABC News старший научный сотрудник Института международного мира Карнеги Александр Габуев.

Наиболее серьезная форма за пределами украинских регионов наблюдается в восьми соседних с Украиной регионах рф, где местным администрациям предоставлены полномочия вводить комендантский час, ограничивать передвижение, захватывать заводы и транспорт, потенциально применять цензуру, а также отдавать приказы о временном переселении людей.

Регионы находятся в «форме военного положения», пишет в журнале Spectator Magazine Марк Галеотти, опытный российский аналитик. «Владимир путин только что приблизил россию на один шаг к тоталитаризму», — написал он.

Указы наделяют губернаторов правом принимать любые меры, направленные на поддержку военных действий россии, что теоретически дает им почти неограниченные полномочия.

«То, что было заявлено, — это право правительства принимать любое решение, которое ему кажется необходимым. Где угодно и по какой бы то ни было причине», — заявил в недавнем интервью бывший политический советник путина, а ныне политолог Глеб Павловский.

На данный момент многие регионы стремились заверить граждан, что меры не повлияют на повседневную жизнь. И большинство экспертов заявили, что еще предстоит увидеть, как они будут применяться на практике.

Но этот шаг оказался попыткой путина спасти свое вторжение в Украину, представив его как ограниченную «Специальную военную операцию».

По словам экспертов, основная цель указов заключалась в том, чтобы позволить российским властям мобилизовать ресурсы, необходимые для поддержки массовой мобилизации войск.

«Я ждал этого объявления. Их система не может мобилизовать такое количество людей без мобилизации государственных ресурсов. Государству нужно больше ресурсов, направляемых на вооруженные силы», — написал в Twitter Дара Массикот, старший научный сотрудник RAND Corporation.

Этот шаг также, по-видимому, переориентировал российскую экономику на поддержку военных действий. По словам Габуева, это говорит о том, что кремль пытается подготовить россию к длительной войне, а также готовится к возможным потрясениям политической системы, исходящим с поля боя, таким как вероятная потеря Херсона.

«Похоже, кремль видит серьезные источники беспокойства, — сказал он. — Здесь правительство действительно хочет быть готовым».

Он добавил: «Это важно, и это показывает изменение оценки того, как идет война и какая внутренняя мобилизация в первую очередь потребуется, чтобы как-то ужесточить ее, а затем, в конечном итоге, выиграть эту войну по определению кремля».

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