Такое устройство не мешало бы каждому иметь во дворе на случай проблем с электричеством.

Совсем недавно немецкая компания Mercedes-Benz презентовала стильный электрофургон для путешествий. Такой нано-кемпер способен не просто зарядить электрокар, но и питать энергией целый дом.

Подробнее об этом информирует сайт uk.motor1.com.

Сообщается, что американская компания Colorado Teardrops соединив трейлер с аккумуляторной батареей, сделав таким образом уникальный «павербэнк». Стоит отметить, что это также полноценный дом на колесах, и если пользователю необходимо скоротать время, пока заряжается автомобиль, то внутри кемпера созданы все условия для отдыха. Внутри кемпера с названием The Boulder может свободно разместиться до 4 человек. Там же есть батарея емкостью 75 кВт*ч с возможностью реверсивной зарядки во время стоянки.

Сайт также информирует, что за дополнительную плату можно «напичкать» трейлер и другими устройствами — установить кондиционер, обогреватель, резервуар для воды с ручным насосом и т.д.

Старт продажи прицепов такого типа запланирован на вторую половину 2023 года. Базовую цену установили в 67 тысяч долларов, однако по программе федерального кредитования можно получить скидку в 12 тысяч долларов.

Ранее «Курсор» информировал, что названы технологии, устаревшие после появления смартфонов. Эти устройства когда-то были незаменимыми и необходимыми, а теперь их практически не используют, отдавай предпочтение различным встроенным функциям смартфона.

Напоминаем, что американская компания обошла санкции и поставила системы информационных технологий рф*. Американская фирма Extreme Networks якобы поставила технологии для российской ракетной компании после 2014 года, несмотря на санкции, введенные Соединенными Штатами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!