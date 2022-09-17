В США прокомментировали зверства россиян в Изюме

Чиновников США поразила информация об издевательствах над гражданскими в Изюме на Харьковщине.

Были обнародованы факты массовых зверств россиян в Изюме, на что отреагировали в США. Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал важное заявление на этот счет.

Об этом пишет «Gazeta.ua».

«Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме разбивают сердце и должны активизировать нашу поддержку храбрым украинцам, стремящимся освободить свою родину. Мы поддерживаем Украину в поиске ответственности за эти преступления», — написал Блинкен.

Напомним, что в освобожденном Изюме было обнаружено место массового захоронения, в котором специалисты насчитали более 450 человеческих тел, убитых российскими оккупантами. Все эти гражданские люди имеют следы насильственной смерти и пыток.

Пытки гражданских и массовые захоронения мирных жителей, о которых стало известно после освобождения Бучи в Киевской области и Изюма Харьковской области, свидетельствуют о том, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

Ранее «Курсор» писал о том, что были опубликованы жуткие фото массового захоронения в украинском Изюме.

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