«Следы пыток на телах»: опубликованы жуткие фото массового захоронения в украинском Изюме

Украинский фотокорреспондент Стас Юрченко опубликовал фоторепортаж с места массового захоронения в освобожденном Изюме в Харьковской области.
«Полтысячи могил – самое страшное, что было обнаружено после освобождения Изюма от российской оккупации. Большинство крестов имеют только номера, есть братская могила, где похоронены 17 военнослужащих ВСУ.
На месте сотни работников полиции, ГСЧС, СБУ и криминалистов проводят эксгумацию. Каждое тело нужно откопать, попытаться идентифицировать по личным вещам, одежде или татуировке. Весь процесс фиксируется на видео для использования в будущих уголовных делах.
Сколько убили людей, пока сказать невозможно, этим будут заниматься медэксперты, но полиция уже говорит, что на некоторых телах есть следы пыток», — написал он.
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