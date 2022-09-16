«Следы пыток на телах»: опубликованы жуткие фото массового захоронения в украинском Изюме

«Полтысячи могил – самое страшное, что было обнаружено после освобождения Изюма от российской оккупации», — написал журналист.

Украинский фотокорреспондент Стас Юрченко опубликовал фоторепортаж с места массового захоронения в освобожденном Изюме в Харьковской области.

«Полтысячи могил – самое страшное, что было обнаружено после освобождения Изюма от российской оккупации. Большинство крестов имеют только номера, есть братская могила, где похоронены 17 военнослужащих ВСУ.

На месте сотни работников полиции, ГСЧС, СБУ и криминалистов проводят эксгумацию. Каждое тело нужно откопать, попытаться идентифицировать по личным вещам, одежде или татуировке. Весь процесс фиксируется на видео для использования в будущих уголовных делах.

Сколько убили людей, пока сказать невозможно, этим будут заниматься медэксперты, но полиция уже говорит, что на некоторых телах есть следы пыток», — написал он.

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На місці — сотні працівників поліції, ДСНС, СБУ та криміналістів проводять ексгумацію. Кожне тіло потрібно відкопати, спробувати ідентифікувати за особистими речами, одягом чи татуюванням. Весь процес фіксується на відео для використання у майбутніх кримінальних справах pic.twitter.com/8ne3SEdeWd — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) September 16, 2022

Скільки вбили людей, поки сказати неможливо, цим займатимуться медексперти, але поліція вже каже, що на деяких тілах є сліди тортур. Фото: Стас Юрченко, @Graty_me pic.twitter.com/fRj2qRqnku — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) September 16, 2022

Так ексгумують тіла на місці масового поховання в Ізюмі: фото з місця подій (1/2) pic.twitter.com/IzP2YDlDKQ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 16, 2022

Кількість загиблих в деокупованому Ізюмі на Харківщині може перевищувати Бучанську трагедію, заявив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.https://t.co/MBXjJIOoAv pic.twitter.com/NSdL36Khk3 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 16, 2022

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