Путин обеспокоен: после войны российские чиновники стали больше употреблять алкоголь

Журналисты утверждают, что после 24 февраля российские госслужащие начали пить гораздо больше алкогольных напитков. Сложившаяся ситуация серьезно беспокоит владимира путина.

Этот эффект вызван отсутствием успехов на войне в Украине и серьезным влиянием западных санкций на экономику *рф.

Об этом сообщило российское издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента россии.

«Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы», – рассказал собеседник журналистов.

По мнению путина, российские чиновники не должны страдать из-за сложившейся ситуации, но реальность не соответствует его ожиданиям. Сообщается, что многие госслужащие до начала войны ничего не знали о планах касаемо полномасштабного вторжения в Украину, а потому, особенно первое время, были шокированы происходящим.

«Присели (в феврале – прим.ред) на стакан. Кто-то втянулся», – сказано в статье.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у путина. Особенно он встревожен тем, что пьянство коснулось людей, входящих в его ближайшее окружение. Из-за алкоголя существенно страдает рабочая дисциплина в кремле.

«Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика», – утверждают люди, близкие к администрации президента.

Любопытно, что провалы российской армии на фронте никоим образом не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю.

«У них своя война, свои проблемы», – сказано в журналистском материале.

Одновременно с этим источники полагают, что путин пока что не собирается увольнять провинившихся и ограничивается «только намеками и мягкими требованиями». Однако, президент рф может изменить свой подход и перейти к более радикальным мерам.

Ранее журналисты рассказывали, что путину предлагали договориться о невступлении Украины в НАТО, но он отказался.

Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета высказался о возможности поставок израильского оружия Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!