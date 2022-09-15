Путин обеспокоен: после войны российские чиновники стали больше употреблять алкоголь

Этот эффект вызван отсутствием успехов на войне в Украине и серьезным влиянием западных санкций на экономику *рф.
Об этом сообщило российское издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента россии.
«Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы», – рассказал собеседник журналистов.
По мнению путина, российские чиновники не должны страдать из-за сложившейся ситуации, но реальность не соответствует его ожиданиям. Сообщается, что многие госслужащие до начала войны ничего не знали о планах касаемо полномасштабного вторжения в Украину, а потому, особенно первое время, были шокированы происходящим.
«Присели (в феврале – прим.ред) на стакан. Кто-то втянулся», – сказано в статье.
Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у путина. Особенно он встревожен тем, что пьянство коснулось людей, входящих в его ближайшее окружение. Из-за алкоголя существенно страдает рабочая дисциплина в кремле.
«Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика», – утверждают люди, близкие к администрации президента.
Любопытно, что провалы российской армии на фронте никоим образом не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю.
«У них своя война, свои проблемы», – сказано в журналистском материале.
Одновременно с этим источники полагают, что путин пока что не собирается увольнять провинившихся и ограничивается «только намеками и мягкими требованиями». Однако, президент рф может изменить свой подход и перейти к более радикальным мерам.
Ранее журналисты рассказывали, что путину предлагали договориться о невступлении Украины в НАТО, но он отказался.
Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета высказался о возможности поставок израильского оружия Украине.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!