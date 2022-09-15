Путин обеспокоен: после войны российские чиновники стали больше употреблять алкоголь

22:25, Сегодня
Новости СНГ
владимир путин фото
Фото: depositphotos.com

Журналисты утверждают, что после 24 февраля российские госслужащие начали пить гораздо больше алкогольных напитков. Сложившаяся ситуация серьезно беспокоит владимира путина.

Этот эффект вызван отсутствием успехов на войне в Украине и серьезным влиянием западных санкций на экономику *рф.

Об этом сообщило российское издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента россии.

«Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы», – рассказал собеседник журналистов.

По мнению путина, российские чиновники не должны страдать из-за сложившейся ситуации, но реальность не соответствует его ожиданиям. Сообщается, что многие госслужащие до начала войны ничего не знали о планах касаемо полномасштабного вторжения в Украину, а потому, особенно первое время, были шокированы происходящим.

«Присели (в феврале – прим.ред) на стакан. Кто-то втянулся», – сказано в статье.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у путина. Особенно он встревожен тем, что пьянство коснулось людей, входящих в его ближайшее окружение. Из-за алкоголя существенно страдает рабочая дисциплина в кремле.

«Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика», – утверждают люди, близкие к администрации президента.

Любопытно, что провалы российской армии на фронте никоим образом не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю.

«У них своя война, свои проблемы», – сказано в журналистском материале.

Одновременно с этим источники полагают, что путин пока что не собирается увольнять провинившихся и ограничивается «только намеками и мягкими требованиями». Однако, президент рф может изменить свой подход и перейти к более радикальным мерам.

Ранее журналисты рассказывали, что путину предлагали договориться о невступлении Украины в НАТО, но он отказался.

Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета высказался о возможности поставок израильского оружия Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Рами Мадрих
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.