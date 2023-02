В США рыбак выловил из пруда черную щуку-мутанта

Американец Кейден Херли в штате Вермонт выловил из пруда щуку, которая была с редкой мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова.

Об этом пишет The Miami Herald.

Херли вместе с друзьями рыбачил на заледеневшем пруду, когда вытащил необычную рыбу из сделанной ими лунки. Щука длиной около 60 сантиметров была кремового цвета с серыми пятнами и ярко-желтой полоской на одном боку. Херли сфотографировал рыбу и отпустил ее обратно в водоем.

Позже своим уловом он поделился в социальных сетях и многие пользователи предположили, что рыба родилась мутантом из-за загрязнения воды. Некоторые даже восхитились ее необычным окрасом.

Специалисты по охране дикой природы заявили, что пойманная рыба родилась с лейкизмом — редкой мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова. Главное отличие животных с лейкизмом от альбиносов — цвет глаз.

При лейкизме глаза остаются темными, когда как при альбинизме они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок в связи с недостатком пигмента.

‘Ugly fish’ caught in Vermont pond ignites debate. ‘Like it came out of an acid bath’ https://t.co/sjPlkTaIK0

— Miami Herald (@MiamiHerald) February 6, 2023