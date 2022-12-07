В США сделали заявление о поставках вооружений Украине для ударов по россии

США не поставляли Вооруженным Силам Украины вооружение, которое можно было бы использовать для ударов по территории российской федерации*.
Об этом во время видеобрифинга заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс.
«США не поставляли Украине вооружения для ударов по российской территории, поставляемое оружие считается сугубо оборонительным», — отметил Прайс.
В то же время представитель Госдепа уточнил, что Вашингтон не призывает Киев наносить удары по целям за пределами украинской территории.
Как сообщал Курсор, в россии заговорили о возможности Украины нанести удар по москве с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в материале The Guardian.
Издание отмечает, что соответствующие опасения у россиян возникли на фоне атаки 6 декабря по аэродрому в курской области российской федерации и недавних ударов по авиабазам в рязани и саратове.
«В рф заговорили о том, что если Украина может наносить удары на таком большом расстоянии в тылу россии, то она, скорее всего, способна нанести удар и по москве», — говорится в материале.
Ранее Курсор информировал о том, что в министерстве обороны российской федерации признали удары беспилотниками по военным аэродромам «дягилево» в рязанской области и «энгельс» в саратовской области рф. Ответственность возложили на Украину.
Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!