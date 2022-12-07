В США сделали заявление о поставках вооружений Украине для ударов по россии

По словам Нэда Прайса, Вашингтон не призывает Киев наносить удары по целям за пределами украинской территории.

США не поставляли Вооруженным Силам Украины вооружение, которое можно было бы использовать для ударов по территории российской федерации*.

Об этом во время видеобрифинга заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс.

«США не поставляли Украине вооружения для ударов по российской территории, поставляемое оружие считается сугубо оборонительным», — отметил Прайс.

В то же время представитель Госдепа уточнил, что Вашингтон не призывает Киев наносить удары по целям за пределами украинской территории.

Как сообщал Курсор, в россии заговорили о возможности Украины нанести удар по москве с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в материале The Guardian.

Издание отмечает, что соответствующие опасения у россиян возникли на фоне атаки 6 декабря по аэродрому в курской области российской федерации и недавних ударов по авиабазам в рязани и саратове.

«В рф заговорили о том, что если Украина может наносить удары на таком большом расстоянии в тылу россии, то она, скорее всего, способна нанести удар и по москве», — говорится в материале.

Ранее Курсор информировал о том, что в министерстве обороны российской федерации признали удары беспилотниками по военным аэродромам «дягилево» в рязанской области и «энгельс» в саратовской области рф. Ответственность возложили на Украину.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря.

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