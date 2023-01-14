В США сделали заявление в связи с ракетной атакой рф по Украине

По словам посла США в Киеве, последствия попадания российской ракеты в жилой дом в городе Днепр являются «ужасными».

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в украинском городе Днепр, в результате которого по меньшей мере 5 человек погибли, являются «ужасными».

Об этом в своем Twitter написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Ужасно. Мои мысли с пострадавшими и с теми, кто прилагает так много усилий, чтобы оказать помощь. Дополнительная помощь по безопасности продолжает поступать, чтобы помочь Украине защититься», — отметила дипломат.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, вс рф* нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр.

Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

По словам мэра города, завалы будут разбирать всю ночь. Российская ракета ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней вс рф оборвали.

Наблюдается пожар на уровне второго этажа на площади 70 кв. и возгорание 15 автомобилей. Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Всего к работам привлечены более 230 человек и 67 ед. техники.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС и обустраиваются пункты обогрева.

Курсор сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.