В США сообщили о провале россии, пока Байден был в Киеве

Россия в понедельник провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которое, похоже, не увенчалось успехом.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на двух американских официальных лиц, осведомленных о ситуации.

По сообщениям СМИ, москва* направила раннее уведомление Соединенным Штатам, чтобы проинформировать Вашингтон о запуске ракеты через линии деэскалации. Этот шаг был предпринят, когда президент США Джо Байден находился с неожиданным визитом в Киеве.

По словам одного официального лица, на которое ссылается СМИ, испытание не подвергало США риску и не рассматривалось Вашингтоном как исключение или эскалация.

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