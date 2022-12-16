В США заявили о новой угрозе со стороны Северной Кореи

21:55, Сегодня
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Фото: canva.com

Белый дом: оружейные возможности Северной Кореи угрожают США и союзникам.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в пятницу, что военные возможности, которые развивает Северная Корея, угрожают региону, союзникам Вашингтона и самим США.

Представитель Белого дома также прокомментировал последние испытания Пхеньяном «твердотопливного двигателя» , заявив, что США продолжат свое военное и разведывательное сотрудничество с Японией и Южной Кореей.

Денуклеаризация Корейского полуострова должна быть решена дипломатическим путем, и Северной Корее предлагается вести переговоры по этому вопросу «без предварительных условий», подчеркнул Кирби.

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