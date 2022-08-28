Лукашенко пригрозил белорусскими самолетами, которые готовы нести ядерное оружие

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су уже переоборудованы для несения ядерного оружия, а также прокомментировал последствия провокаций для западных стран.

Президент страны пригрозил западным странам опасными последствиями в том случае, если они устроят провокации против Беларуси.

Об этом сообщает «Белта«.

Следует отметить, что сейчас в рамках операции «Атлантическая решимость» происходит выгрузка американской военной техники. После этого произойдет переброс вертолетов и оборудование, в том числе в восточно-европейские страны.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с *путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят», – заявил самопровозглашенный лидер.

Лукашенко предупреждает страны Запада касаемо провокаций против Беларуси. Он добавил, что «цели у нас определены».

«Центры принятия решений – мы их знаем. Я не угрожаю никому, поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент (все-таки не все же безумцы в Польше: если Дуда подвинулся мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ) они не нагнетают обстановку на границе. Построили эту стену — сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов. Мигрантам для того, чтобы преодолеть стену, надо три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно, когда-то говорили: пилили. Что-то в карман складывали, за какие-то деньги строили стену. Пустая затея», – сказал Лукашенко.

Также политик добавил, что польские военные якобы понимают, что нельзя портить отношения с Беларусью, ибо «это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием».

Ранее мы рассказывали, что Лукашенко выступил с громкой речью, где раскритиковал путина относительно «независимости» Беларуси.

Также «Курсор» рассказывал, что в украинской разведке прокомментировали возможность использования россией ядерного оружия.

Кроме этого, эксперты рассказали о странах, которые могут лучше всего пережить ядерную войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!