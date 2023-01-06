В The Guardian рассказали о «поразительных изменениях» на дорогах Украины, ведущих к линии фронта

Украина приветствует западные бронемашины, которые, как она надеется, дадут ей боевое преимущество.

На дорогах Украины, где когда-то переправлялась бронетехника, знакомая по советским временам – танки модели Т, БМП и постсоветские БТР украинского производства, теперь можно увидеть растущий парк машин западных поставок.

Об этом пишет журналист The Guardian Питер Бомонт.

Бушмастеров из Австралии можно увидеть рядом с польскими «дзиками» и британскими «спартанцами», к которым вскоре присоединятся десятки еще более впечатляющих машин: американские боевые машины пехоты Bradley, немецкие Marder и французские истребители танков AMX-10.

Как пишет журналист, столкнувшись с неуклюжим российским военным подходом, который сосредоточил свои тяжелые танки и в значительной степени полагался на недавно модернизированную систему дорог Украины, украинцы успешно сделали упор на более легкие машины, на их скорость и мобильность. Этот подход проявил себя не в последнюю очередь в успешных контрнаступлениях Киева как на востоке, так и на юге против российских войск.

Питер Бомонт пишет, что теперь, когда Запад начинает поставлять Украине маневренную бронь, Украина надеется, что это даст ей боевое преимущество.

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