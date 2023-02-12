В центре москвы горит одна из высоток в «москва-сити»

Пожар произошел внезапно на 4 этаже. Однако вся москва может лицезреть задымление в районе московского международного делового центра.

В последнее время в российской федерации* происходит слишком много пожаров, чтобы это было случайностью. Однако в самом центре российской столицы такого пожара еще не было — горит строящеюся башня «Эволюция» в «москва-сити».

Подробнее об этом информирует ряд Telegram-каналов.

Сообщается, что огонь разгорелся в складских помещениях на 4 этаже. На данный момент площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На место происшествия выехало несколько пожарных бригад. О причинах и последствиях пожара будет сообщено дополнительно.

Ранее «Курсор» информировал, что в Изреэльской долине произошел пожар в деревне Иксал, в результате чего пострадали пятеро человек. Из них — одна женщина госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что в ООН назвали ожидаемое количество жертв землетрясений в Турции и Сирии. Разбор завалов и спасение пострадавших все еще происходит, но уже сейчас в ООН сделали прогноз по окончательному количеству жертв. По состоянию на 12 февраля количество жертв превысило 28 тысяч человек. Однако Гриффитс уверен, что будет подтверждено еще десятки тысяч смертей, поскольку завалы продолжают разбирать, и чем ближе к окончанию спасательной операции, тем меньше шансов найти кого-то живым.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!