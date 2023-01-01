В центре москвы пылает ресторан украинской кухни: первые кадры

В центре москвы* на Садовом кольце вспыхнул ресторан украинской кухни сети «Тарас Бульба». Началось обрушение конструкций.

Площадь пожара составляет около 200 кв. м.

Российские СМИ сообщают, что на месте работают оперативные службы, однако огонь в деревянном здании распространяется очень быстро.

В экстренных службах заявили, что в соседних домах началась эвакуация жителей.



Ресторан специализировался на украинской кухне. Название «Тарас Бульба» взято из одноименного романа украинского писателя Николая Гоголя. Без шароварщины в интерьере, уничтоженном пламене , не обошлось — в здании можно было увидеть старые прялки с коврами, но почему-то вперемешку с традиционными для россиян самоварами и тому подобное.

Спасатели все еще пытаются ликвидировать последствия пожара, предварительно они є вынесли на улицу восемь газовых баллонов, не успевших взлететь на воздух.

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Кроме того, кремль разослал СМИ новогодние методички.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.