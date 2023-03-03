В турецком Кахраманмараше снова зафиксировали землетрясение: что известно

В пятницу утром, 3 марта, в турецкой провинции Кахраманмараш, которая находится в эпицентре стихийного бедствия, снова ощущались сильные подземные толчки.

Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции.

В регионе вновь зафиксировали землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

Отметим, что Кахраманмараш пострадал больше всего от землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года. Там дома преимущественно разрушены дотла, а те, что остались, покрыты трещинами. Почти полмиллиона жителей остались без крова. Согласно последним данным, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 52000 человек.

«Курсор» писал ранее, что по словам нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса, предсказавшего трагические землетрясения в Турции и Сирии, в марте этого года ряд стран столкнутся с мегаземлетрясениями, в том числе россия.

Еще мы писали, что по оценкам Всемирного банка, последствия разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля, привели к непосредственному физическому ущербу в размере 34,2 млрд долларов США для Турции. Это составляет приблизительно 4 процента ВВП страны в 2021 году.

Напомним, что исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме создали новую систему, с помощью которой можно фиксировать подводные землетрясение в момент их зарождения. Такая система подарит людям на суше драгоценное время, чтобы добраться до какой-то возвышенности и укрыться от приближающегося цунами.