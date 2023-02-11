В Турции дрон зафиксировал разлом в земной коре после землетрясения. Видео

До конца осознать последствия этого мощного землетрясения для планеты пока еще сложно, но то, что это будет иметь свой эффект в будущем не вызываем сомнений ни у кого.
К примеру, тектонические плиты очевидно сместились, и это можно наблюдать уже сейчас. В Турции дрон пролетел над огромным разломом, образовавшегося после мощного землетрясения 6 февраля. Глубина ущелья составляет около 30 метров.
Подробнее об этом информирует издание IHA Haber.
Трещина зафиксирована в турецкой провинции Хатай. Ее глубина 30 метров и ширина 200 метров. По информации издания, некоторые утверждают, что во время землетрясения услышали сильный звук взрыва и увидели зеленый свет.
Ранее «Курсор» информировал, что Турция открыла переход на границе с Арменией, который не использовали 35 лет. Переход был открыт, чтобы получить гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений 6 февраля. В последний раз этот пункт использовался в 1988 году, когда турецкий Красный Полумесяц доставил помощь Армении после землетрясения.
Напоминаем, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы. Голландский сейсмолог Франк Хугербитс, работающий в Solar System Geometry Survey (SSGS) в Нидерландах, предсказал землетрясение в Турции за три дня до самого события. Теперь же мировое сообщество считает его пророком.