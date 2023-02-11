В Турции дрон зафиксировал разлом в земной коре после землетрясения. Видео

Жуткое землетрясение произошло 6 февраля, и уже после этого была запущена череда землетрясений разной магнитуды по всему миру.

До конца осознать последствия этого мощного землетрясения для планеты пока еще сложно, но то, что это будет иметь свой эффект в будущем не вызываем сомнений ни у кого.

К примеру, тектонические плиты очевидно сместились, и это можно наблюдать уже сейчас. В Турции дрон пролетел над огромным разломом, образовавшегося после мощного землетрясения 6 февраля. Глубина ущелья составляет около 30 метров.

Подробнее об этом информирует издание IHA Haber.

Трещина зафиксирована в турецкой провинции Хатай. Ее глубина 30 метров и ширина 200 метров. По информации издания, некоторые утверждают, что во время землетрясения услышали сильный звук взрыва и увидели зеленый свет.

Ранее «Курсор» информировал, что Турция открыла переход на границе с Арменией, который не использовали 35 лет. Переход был открыт, чтобы получить гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений 6 февраля. В последний раз этот пункт использовался в 1988 году, когда турецкий Красный Полумесяц доставил помощь Армении после землетрясения.

Напоминаем, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы. Голландский сейсмолог Франк Хугербитс, работающий в Solar System Geometry Survey (SSGS) в Нидерландах, предсказал землетрясение в Турции за три дня до самого события. Теперь же мировое сообщество считает его пророком.