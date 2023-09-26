В Турции нашли табличку с текстом на ранее неизвестном языке

Лингвисты предположили, что на этом языке могли говорить жители страны Калашма.

Археологи в ходе раскопок в районе Богазкале в Чоруме (Турция) обнаружили удивительную находку – табличку с ритуальным текстом, часть которого написана на неизвестном языке.

Об этом сообщает Arkeonews.

Лингвисты предположили, что этим индоевропейским языком могли владеть жители страны Калашма, которая была расположена в северо-западной части центрального хеттского региона. А сами хетты жили на полуострове Анатолия приблизительно 3500 лет назад.

Исследователи и ранее находили глиняные таблички с государственными договорами, указали и молитвами этого народа. Сейчас известно о более 30 тысячах рукописей подобного содержания.

По словам ученых, хетты использовали во время записей палайский и лувийский языки, поэтому не исключено, что новый язык тесно связан с лувийскими языками позднего бронзового века.

"Курсор" писал ранее, что экспертам удалось расшифровать утерянный ханаанский язык, фрагменты которого содержались на двух глиняных табличках 4000-летней давности.

Еще мы писали, что в науке господствует точка зрения, что все лингвистические системы сейчас движутся в сторону упрощения. Люди стараются и говорить, и писать так, как им удобнее. И языки, хоть и медленно, но подстраиваются под существующую реальность. Исследователи назвали единственный язык, который усложняется с каждым годом.