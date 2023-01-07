В Турции перевернулся пассажирский автобус: не менее пяти погибших

В ночь на субботу, 7 января, на востоке Турции в городе Диярбакыре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Не менее пяти человек погибли в аварии, среди них — ребенок.

Об этом сообщает СNN Türk.

На место ДТП сразу направили много медицинских бригад, а также пожарных и сотрудников полиции. 22 человека получили разные степени тяжести. Некоторые из них были зажаты в автобусе. Их госпитализировали в разные медицинские учреждения.

Известно, что автобус следовал из Диярбакира в Игдыр. По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за сколькой дороги и транспорт перевернулся на бок.

Водителя автобуса и его двух коллег задержали, ведется расследование.

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