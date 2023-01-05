Возле Хеврона столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В четверг, 5 января, возле поселка Асфар недалеко от Хеврона произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались два человека.
Об этом пишет News.israelinfo.
28-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей. Парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и госпитализировали в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Палестинский «Красный Полумесяц» также эвакуировал еще одного раненого.
Полиция работает на месте и выясняет обстоятельства происшествия.
«Курсор» писал ранее, что в Раане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была серьезно ранена 70-летняя женщина.
Еще мы писали, что во вторник, 27 декабря, в Хайфе на улице Кармель произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые ранения получил 25-летний мужчина.
Напомним, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.
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