Возле Хеврона столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В четверг, 5 января, возле поселка Асфар недалеко от Хеврона произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались два человека.

Об этом пишет News.israelinfo.

28-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей. Парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и госпитализировали в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Палестинский «Красный Полумесяц» также эвакуировал еще одного раненого.

Полиция работает на месте и выясняет обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что в Раане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была серьезно ранена 70-летняя женщина.

Еще мы писали, что во вторник, 27 декабря, в Хайфе на улице Кармель произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые ранения получил 25-летний мужчина.

Напомним, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

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