В Турции собрался масштабный митинг против прав ЛГБТ

В Стамбуле группа анти-ЛГБТ активистов собрала митинг при участии нескольких тысяч человек, которые хотят защитить традиционные семейные ценности.

Огромное количество людей присоединились к «Большому семейному сбору» и требуют закрыть ЛГБТ-ассоциации, а также запретить их деятельность.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам спикера организаторов митинга, Курсата Микана, протестующим удалось собрать более 150 тысяч подписей. Они требуют от парламента Турции принятия закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ, которая, как утверждают демонстранты, встречается в стриминговом сервисе Netflix, социальных сетях, искусстве и спорте. Участники акции держат плакаты, где написано: «Защита семьи — вопрос национальной безопасности».

Отметим, что в Турции с 2015 года запрещены парады ЛГБТ. Одновременно еще в 1858 году Османская империя легализовала однополые сексуальные отношения, что действует поныне, но однополые браки не регистрируются. В соответствии с Женевской конвенцией с 1951 года, ЛГБТ имеют право искать убежища в Турции.

Однако, однополые пары не могут использовать такую же правовую защиту, как гетеросексуальные пары. Помимо этого, с 1988 года в Турции законно разрешено менять свой пол. Также в стране широко обсуждаются меры защиты от дискриминации по отношению сексуальной ориентации и гендерной идентичности, но многие из них не закреплены в законодательстве. В среднем общественное мнение в отношении ЛГБТ отрицательное, а потому его представители часто становятся жертвами дискриминации, преследований и насилия.

Ранее мы рассказывали, что депутат Ликуда и открытый гей Амир Охана защитил желание Нетаниягу объединить партию Ноам с Религиозным сионизмом.

Также «Курсор» сообщал, что в университете Ешива отреагировали на запрет деятельности ЛГБТ-клуба.

Помимо этого, 25% сторонников демократов в США считают, что мужчина может забеременеть.