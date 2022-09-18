Депутат Ликуда и открытый гей защитил желание Нетаниягу объединить партию Ноам с Религиозным сионизмом

Депутат Кнессета от Ликуда Амир Охана решил защитить стремление лидера своей партии, Биньямина Нетаниягу, к тому, чтобы анти-ЛГБТ Ноам партия объединила свои силы с Религиозным сионизмом перед выборами, чтобы не потерять голоса правых сил.

Охана, являющийся открытым геем, дал обещание, что не появится какой-либо закон или что-то другое против геев, что «отправит нас в прошлое». По словам политика, вне зависимости от того, что партия Ноам может потребовать, «этого не произойдет».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Напомним, что в среду, 14 сентября, члены ультраправой партии Ноам, известной анти-ЛГБТ настроениями, приняли решение о баллотировании в объединенном списке Религиозного сионизма и Оцма-Иегудит на предстоящих выборах в Кнессет. Сперва Ноам пригрозила проведением одиночной гонки и затянула переговоры до последнего момента.

Однако, после встречи лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и духовного лидера Ноама, раввина Цви Тау, где первый подталкивал партию к объединению с Религиозным сионизмом, второй согласился на эту инициативу. Это сделано во избежание потери голосов правых сил, если партия не перейдет границу избирательного порога.

«После продолжительной встречи с раввинами партии было решено выполнить просьбу бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху о вступлении в союз Религиозного сионизма и занять 11-е место», – поделился депутат Кнессета партии Ави Маоз в послании журналистам.

Ранее мы рассказывали, что Либерман потребовал дисквалифицировать партию «Балад». Он не заинтересовал в расколе Объединенного арабского списка, а потому обратился в ЦИК с этой инициативой.

Также «Курсор» сообщал, что министр социального равенства Мерав Коэн (Еш Атид) прокомментировала раскол Объединенного списка. По ее мнению, это полезно для Израиля.

Помимо этого, стало известно, что предвыборная кампания Бен-Гвира проходит с песнями и танцами. Политику удается покорять сердца ультраортодоксальных евреев.