В Турции спасли женщину, которая была под завалами 205 часов: первые кадры

В Кахраманмараше (Турция) спасатели вытащили из-под руин 35-летнюю женщину, которая находилась под завалами дома 205 часов.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений увеличилось до 35 тысяч человек.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», – заявил он.

Также турецкий лидер поблагодарил все страны за помощь, которую они оказали в поисково-спасательных работах и ​​усилиях по оказанию помощи. По его словам, спасатели вытащили более 8000 человек живыми из-под обломков землетрясения. Также более 81 000 человек, пострадавших в результате землетрясений, были выписаны из больниц.

Ранее мы рассказывали, что глава МИД Коэн встретился с Эрдоганом.

Также «Курсор» сообщал, что в Турции снесут целый город, разрушенный землетрясением.