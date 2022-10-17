В Украине отреагировали на заявление Маска об угрозе ядерной войны

Стратегия капитуляции перед россией* каждый раз, когда со стороны страны-агрессора раздаются ядерные угрозы, является неэффективной.

Об этом в своем Twitter написал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Это заявление стало реакцией на пост основателя и гендиректора SpaceX Илона Маска по поводу угрозы ядерной войны в случае деоккупации Крыма.

«Если каждый раз капитулировать перед россией, услышав ядерные угрозы, через сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с «дмитрием рогозиным» в качестве СЕО? И сколько еще стран начнут хаотичную ядерную гонку, чтобы защитить себя? Сомнительная стратегия», — отметил Подоляк.

.@elonmusk, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Как сообщал Курсор, основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск сравнил Крым с Перл-Харбором. В своем Twitter американский миллиардер заявил, что возвращение Украиной Крыма закончится ядерной войной.

«Если россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по россии ー они нанесут ядерный удар по нам, и начнется Третья мировая война»,, — написал Маск.

Ранее Курсор информировал о том, что 3 октября основатель и гендиректор SpaceX сделал ряд скандальных заявлений о войне россии в Украине. Так, Маск сказал, что эта ситуация может завершиться ядерной войной, хоть это развитие событий он считает маловероятным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска, который предложил способы завершения войны. Украинский лидер предложил пользователям соцсети Twitter принять участие в опросе «Какой Илон Маск вам нравится больше?», где представлены два варианта ответов: «Тот, что поддерживает Украину», и «Тот, что поддерживает россию».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!