В Украине отреагировали на заявление рф о прорыве оккупантов в Луганской области

Россия направляет в Луганскую область тяжелую технику и мобилизованные войска, но украинские силы продолжают оборонять восточноукраинскую область, заявил ее губернатор Сергей Гайдай.

Минобороны россии ранее заявило, что ее войска прорвали две укрепленные линии украинской обороны на восточном фронте Луганщины. В заявлении говорится, что украинские войска отступили перед лицом российских атак, но не указано, в какой именно части региона.

В заявлении, размещенном в Telegram, российское министерство заявило:

В ходе наступления… украинские войска беспорядочно отступали на расстояние до 3 км (1,9 мили) от ранее занятых рубежей. Даже более укрепленная вторая полоса обороны противника не смогла сдержать прорыв российских войск.

Гайдай заявил, что заявления россии о том, что украинские войска отступили, «не соответствуют действительности». Он сказал: «Обстрелов много, авиация уже подключена. Атаки идут волнами с разных направлений. Мы видим, что перебрасывают мобилизованных (на фронт), также видим, что техники (тяжелой) больше».

Ситуация в Луганске остается сложной, заявил сегодня утром офис президента Владимира Зеленского, не упомянув об отступлениях на востоке Украины. Он сказал: «За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки (российских) оккупантов в Невском, Кременном и Белогоровском районах».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.