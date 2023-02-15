Рф стянула в Украину 97% своей армии, но все равно терпит неудачи — Минобороны Британии

Максимальная концентрация сил дает оккупантам лишь медленное продвижение, никаких больших достижений у кремля все еще нет.

Россия уже задействовала в войне против Украины около 97% своей армии, но даже этого недостаточно, чтобы прорвать украинскую оборону.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4.

По его словам, наступательная стратегия москвы предусматривала максимальную концентрацию усилий с целью «пробить» оборону Украины. Однако максимум, чего добилось российское командование – это очень медленное продвижение вперед.

Уоллес отметил, что то, что делает Россия, пытаясь продвигаться вперед, она делает почти на уровне Первой мировой войны, «с уровнем истощения и с показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами».

Он подчеркнул, что все эти скромные успехи на поле боя были достигнуты огромными усилиями для оккупантов.

«По нашим оценкам, 97% российской армии – всей российской армии – находится в Украине», – заявил Уоллес.

Британский министр подчеркнул, что Запад укрепляет собственную безопасность тем, что помогает Украине победить Россию. По его словам, самым непонятным во всем происходящем остается ситуация с руководством россии, которое либо «оторвано от реальности», либо «не считается с человеческими жизнями».

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.